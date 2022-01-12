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    • Spor
    • 12.01.2022 13:21
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    • 12.01.2022 13:41
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    SON DAKİKA! Bir Ali Koç klasiği! Yanal, Pereira ve İsmail Kartal... Fenerbahçe yine çareyi eskide buldu

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğu duyuruldu. Kartal daha önce 2014-15 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bir Koç klasiği! Yanal, Pereira ve Kartal...

    Joachim Löw, Jorge Jesus ve Niko Kovac gibi birçok teknik adamla görüşülmesine rağmen bu isimlerle anlaşılamaması üzerine kulübün eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar takımın başına getiren Ali Koç, 3. kez daha önce Fenerbahçe'de görev almış bir hocayla anlaştı.

    Fenerbahçe'de bir Ali Koç klasiği... Vitor Pereira ile 20 Aralık 2021'de yolların ayrılmasının ardından geçen süre zarfında başta Joachim Löw, Jorge Jesus, Niko Kovac ve birçok teknik adamla görüşen Ali Koç, çareyi yine eskide buldu.

    Görüşme yaptığı teknik adamların sezon ortasında takım almak istememesini gerekçe göstererek İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar devam edileceğini duyuran Fenerbahçe, Koç'un başkanlık döneminde 3. kez daha önce Sarı-Lacivertli kulüpte görev yapmış bir hocayı göreve getirmiş oldu.

    Ali Koç başkanlığı döneminde ilk olarak takımı 2013-2014 sezonunda çalıştıran Ersun Yanal'ı 2018'in Aralık ayında takımın başına getirmişti.

    Bu sezon başında ise Emre Belözoğlu'nun yerine uzun süre teknik adam arayan ve çareyi yine eskide bularak Vitor Pereira ile anlaşan Koç, Portekizli teknik adamın gidişi sonrası da boşluğu yine Fenerbahçe'nin eski hocalarından olan İsmail Kartal ile doldurarak bir klasiğe imza atmış oldu.

    İşte Sarı-Lacivertli ekibin İsmail Kartal açıklaması
    Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

    Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

    2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

    Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.



        İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

        Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.

        2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.



        Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

        Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz.
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        Özel Haber | Bir Koç klasiği! Yanal, Pereira ve Kartal...
        Haberler Spor SON DAKİKA! Bir Ali Koç klasiği! Yanal, Pereira ve İsmail Kartal... Fenerbahçe yine çareyi eskide buldu
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