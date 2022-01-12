SON DAKİKA! Bir Ali Koç klasiği! Yanal, Pereira ve İsmail Kartal... Fenerbahçe yine çareyi eskide buldu

Joachim Löw, Jorge Jesus ve Niko Kovac gibi birçok teknik adamla görüşülmesine rağmen bu isimlerle anlaşılamaması üzerine kulübün eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar takımın başına getiren Ali Koç, 3. kez daha önce Fenerbahçe'de görev almış bir hocayla anlaştı.

Fenerbahçe'de bir Ali Koç klasiği... Vitor Pereira ile 20 Aralık 2021'de yolların ayrılmasının ardından geçen süre zarfında başta Joachim Löw, Jorge Jesus, Niko Kovac ve birçok teknik adamla görüşen Ali Koç, çareyi yine eskide buldu.