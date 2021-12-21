Fenerbahçe'ye ortak teknik direktör: Joachim Löw ve İsmail Kartal...

Başkanlık döneminde 9. kez teknik direktör ile yolları ayıran Ali Koç, 9. ismi takımın başına geçirmek için çalışmalara hız verdi! Son olarak iç sahada Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe'de bu maç ile birlikte yaşanan olaylar huzursuzluk ortamı had safhaya ulaştırdı.