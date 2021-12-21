Fenerbahçe'ye ortak teknik direktör: Joachim Löw ve İsmail Kartal...

Başkanlık döneminde 9. kez teknik direktör ile yolları ayıran Ali Koç, 9. ismi takımın başına geçirmek için çalışmalara hız verdi! Son olarak iç sahada Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe'de bu maç ile birlikte yaşanan olaylar huzursuzluk ortamı had safhaya ulaştırdı.
STADYUMDA TARAFTARLAR KAVGA ETTİ
Beşiktaş maçından sonra tribünlerin bir kısmı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, bir grup ise destekte bulundu. Bu iki grup arasında farklı tribünlerde gerginlikler yaşandı. Olaya Çevik Kuvvet polislerinin müdahelesi sonrası olaylar yatışırılırken stad önünde eylemler ise gece boyu devam etmişti.
ALİ KOÇ YİNE YABANCI İSTİYOR
9. teknik direktörünü takımın başına getirmek için çalışmalara hız veren Ali Koç yine yabancı bir hoca istiyor. Her ne kadar A Milli takımlar yardımcı antrenörü Kenan Koçak ile ilgilenildiği söylense de Fenerbahçe'nin hoca planları içinde Kenan Koçak bulunmuyor!