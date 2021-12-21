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    • Spor
    • 21.12.2021 15:02
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    • 21.12.2021 15:02
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    Fenerbahçe'ye ortak teknik direktör: Joachim Löw ve İsmail Kartal...

    Fenerbahçe'deki başkanlık döneminde 9. kez teknik direktör ile yolları ayıran Ali Koç, 9. ismi takımın başına geçirmek için çalışmalara hız verdi. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in haberine göre, Ali Koç yine yabancı bir hoca istiyor. Slaven Bilic ile anlaşan Koç farklı alternatifleri de değerlendiriyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla son gelişmeler.

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye ortak teknik direktör!

    Başkanlık döneminde 9. kez teknik direktör ile yolları ayıran Ali Koç, 9. ismi takımın başına geçirmek için çalışmalara hız verdi! Son olarak iç sahada Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe'de bu maç ile birlikte yaşanan olaylar huzursuzluk ortamı had safhaya ulaştırdı.


    STADYUMDA TARAFTARLAR KAVGA ETTİ
    Beşiktaş maçından sonra tribünlerin bir kısmı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, bir grup ise destekte bulundu. Bu iki grup arasında farklı tribünlerde gerginlikler yaşandı. Olaya Çevik Kuvvet polislerinin müdahelesi sonrası olaylar yatışırılırken stad önünde eylemler ise gece boyu devam etmişti.


    ALİ KOÇ YİNE YABANCI İSTİYOR
    9. teknik direktörünü takımın başına getirmek için çalışmalara hız veren Ali Koç yine yabancı bir hoca istiyor. Her ne kadar A Milli takımlar yardımcı antrenörü Kenan Koçak ile ilgilenildiği söylense de Fenerbahçe'nin hoca planları içinde Kenan Koçak bulunmuyor!

        BİLİC İSMİ ORTADA
        Çin'de görevini sürdüren ve ocak ayında serbest kalacak olan Slaven Bilic ile anlaşan Ali Koç farklı alternatifleri de değerlendiriyor!


        OCAKTA KARTAL, HAZİRANDA LÖW-KARTAL
        Ocak ayında takımın başına 6 aylık periyot için İsmail Kartal'ın geçirilip sezon sonu ise Alman Teknik Direktör Joachim Löw'ün dümene geçerek İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapması da masada değerlendirilirken masadaki en kuvvetli ihtimal şuan için Löw-Kartal ikilisinden yana. İsmail Kartal, herhangi bir detay görüşmeden boş kağıda imza atacağını da bizzat Ali Koç'a iletti.

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