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    Trabzonspor yeni sezonun ilk maçına Malatya deplasmanında çıkıyor: Bize yakışanı yapalım!

    Trabzonspor yeni sezonun ilk maçına Malatya deplasmanında çıkıyor. Kadrosunu 7 oyuncu ile güçlendiren ve çok önemli isimleri transfer eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli açıklamalara imza attı.

    Bize yakışanı yapalım!

    Trabzonspor yeni sezonun ilk maçına Malatya deplasmanında çıkıyor. Kadrosunu 7 oyuncu ile güçlendiren ve çok önemli isimleri transfer eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, kamp döneminden itibaren yaptıkları çalışmaların karşılığını almaları gerektiğini belirterek, "Başlangıçlar önemlidir. Malatyaspor maçında galibiyetle başlayıp devamını o şekilde getirmek istiyoruz. Ancak hatalarımızı düzeltmek için yaptığımız çalışmaların karşılığını görmek istiyorum. Bu sezon hedeflerimiz büyük, bu sezon Trabzonspor adını yakıştığı yere taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu. Fırtına'da sakatlıklarını yeni atlatan Dorukhan, Koita ve Abdülkadir Ömür Malatya kafilesinde yer almadı.

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    Haberler Spor Trabzonspor yeni sezonun ilk maçına Malatya deplasmanında çıkıyor: Bize yakışanı yapalım!
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