SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi sona erdi! Başkan Ali Koç duyurdu

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN VEDA SÖZLERİ

Buraya çok futbolcular geldi, çok antgrenörler geldi. Hepsinin gelişinde bir basın toplantısı düzenlendi ama ilk defa bir futbolcu, eski bir futbolcu, çalışan ayrılırken basın toplantısı düzenleniyor. Bana vberilen bu önem için teşekkür ediyorum. 20 yıl önce buraya geldiğimde delikanlı, ne yapacağını henüz bilmeyen, adımlarını atmaya korkan bir çocuk vardı. Ama şimdi 40 yaşında, ne yapacağını bilen bir Volkan var. Hedeflerim var. Gideceğim yolda bunu da anlayacaksınız.

İLK DEFA BÖYLE BİR DÖNEM YAŞADIM

Başkanımız bana kalmamı söyledi ama ben geçen sezonun bitiminde kararımı vermiştim. Burada antrenörlüğe başladım. Ersun Hocamın ekibiyle başladığım serüvende Emre Belözoğlou ile sezonu tamamladık. İkinci sezonumda Erol Bulut hocamla sezona başladık, yine Emre ile tamamladık. Artık kendimin bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu yüzden böyle bir karar aldım. Vitor Pereira gelmeden önce takımı çalıştırdım ve ilk defa böyle bir dönem yaşadım.

O FOTOĞRAFTA OLMAMAM ÇOK KONUŞULDU AMA...

Kampa gidilirken bir fotoğraf var. O fotoğrafta olmamam çok konuşuldu ama sivildim, hocaya hoş geldin demek için oradaydım. Sivil kıyafetle olduğum için fotoğrafa girmedim. 20 yıllık bir devrin sonuna geldim. Şu an belki kapıdan ayrılıyorum ama çok heyecanlıyım. Bu kariyeri Volkan Demirel ismiyle, duruşuyla yürütmek istiyorum. Bu zamana kadar çalıştığım bütün başkanlarıma, hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü Fenerbahçe emektarlarına yapmak istiyorum. Samandıra, stat, FB TV'de benim hayatıma dokunanlara teşekkür ediyorum. Ayrılıklar zordur ama benim için bu bir ara. İnşallah ilerleyen zamanda tekrardan kavuşuruz.

ÖNÜMDE 3-4 OPSİYON VAR

Şu anda önümde 3-4 opsiyon var. İlk olarak burayı netleştirmek istedim. Burası bittikten sonra önümdeki plan projeyi değerlendireceğim. Zaman var, en doğru kararı vermeye çalışacağım.

Soyunma odası her şeyin gizli kaldığı yerdir. Biz futbolculara gerekenleri söylüyoruz tabii ki. Oradaki her şeyi bilmenize gerek yok. Şu anda A lisansına sahibim. Önümde pro lisans kaldı sadece. A Lisansıyla istediğiniz yerde çalışabilirsiniz yanınında pro lisans sahibi bir hoca olduğu sürece. Önümdeki seçenekleri değerlendirip en doğru kararı vereceğim. Herkes gördüğünü söylüyor. O dönem kadro dışı kaldığımda zor bir zamandı. Ben geçmişe takılan biri değilim. Ersun Hocamın gelmesiyle tekrar takıma döndüm. O gün basın toplantısı düzenlemek istemiştim ama aşırı yağmur vardı. Spontane gelişen bir olaydı. O anki şartlarda orası ayarlandığı için gazetecilerin ıslanmamasını düşündüğümüz için öyle oldu.

BENİ ÇOK ONURLANDIRIYOR

Bir Volkandır Fenerbahçe sloganı beni çok onurlandırıyor. 20 yaşımda buraya geldim. Bugün 40 yaşındayım. Ömrümün yarısı burada geçmiş. 20 yıl boyunca her gün aklımda Fenerbahçe olarak uyandım. Bunun gururu bana hep artı kazandırdı. Yaptıklarımın arkasındayım, yine olsa yine yaparım. Benim için Fenerbahçe gurur ve onur kaynağı.

UNUTAMADIĞIM AN SEVILLA MAÇI

Futbolcuyla çok hocayla çalıştım. Antrenör olarak da Ersun Hoca ve Erol Hoca'yla çalıştım. Antrenmandan notlar alırım her zaman. O notu gördüğümde o andaki konuşmam da aklıma gelir. öyle çok botlar aldım. Bu notları uygulayacağım zamanlar gelecek. Önümde çok vaktim var. Genç teknik adamların başarılı olması bizlerin de öncüsü olacaktır. İnşallah genç teknik adamlar olarak biz de Türk futboluna katkı yapacağız. Alttan çok iyi bir jenerasyon geliyor. Fenerbahçe'de unutamadığım an Sevilla maçıdır. Hem dibi görüp hem de yukarı çıkmak unutulmaz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde yarı final... Hepsinde kalede ben vardım. Son anda kaybettiğimiz şampiyonlukları kazansak belki 15 kupam olacaktı.