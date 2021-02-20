Süper Lig 26. Haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor, sahadan 3 puanla ayrılarak 5 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.



İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Issam, Acquah, Hafez, Adem Büyük, Umut Bulut, Tetteh, Kubilay.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets.



Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı karşılaşmada 5 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor, 3 puan alarak sahadan gülen taraf olarak ayrılmak istiyor. Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Konyaspor'da Marin Anicic, Alper Uludağ ve cezası bulunan Adil Demirbağ'ın kadroda yer alamayacak.



Ligde şu ana kadar topladığı 30 puan ile 10'uncu sırada yer alan Malatya temsilcisi, sahadan galip ayrılarak hem kötü gidişata son vermek istiyor hem de ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.



YENİ MALATYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.