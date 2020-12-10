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    • Spor
    • 10.12.2020 Gazete
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    ’nın hedefi

    devre arasında ’in orta saha oyuncusu ’i kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia edildi. ’nın eski öğrencisine oldukça sıcak baktığı ifade edilirken, orta sahada hem savunma güvenliğini arttırmayı hem de topun daha fazla takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

    Avcı’nın hedefi Tekdemir

    devre arasında 'in orta saha oyuncusu 'i kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia edildi. 'nın eski öğrencisine oldukça sıcak baktığı ifade edilirken, orta sahada hem savunma güvenliğini arttırmayı hem de topun daha fazla takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

    İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR
    Ocak ayında 33 yaşına basacak olan milli futbolcu için Başakşehir'in makul bir bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme şansının yüksek olabileceği belirtiliyor. Tekdemir, her iki ayağını da kullanabiliyor.

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