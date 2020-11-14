Anadolu Efes Oaka’da 14 yıl sonra galip

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8. hafta maçında deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 80-77 yendi. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla zorlu OAKA deplasmanında 2006'dan sonra ilk kez galip geldi. Maçta ilk yarıyı 40-36 geride bitiren temsilcimiz 3. çeyrekte kontrolü eline aldı ve son 10 dakikaya 59-54 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmayan Efes, parkeden galip ayrıldı.

Ayrıca Lacivert-Beyazlılar bu zaferle Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini aldı.Kötü sonuçların ardından antrenör Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayıran Galatasaray'da belirsizlik sürüyor. Kadın takımıyla tarihi başarılara imza atan Ekrem Memnun ile el sıkışan yönetim halen resmi açıklamayı yapmadı. Takımın Daçka maçına da Ömer Uğurata ile çıkma kararı alması kafa karıştırıyor. Sarı-Kırmızılı yönetimini bu konudaki hamleleri büyük bir belirsizlik yaratırken oyuncularının da kafasının bir hayli karmaşık olduğu iddia ediliyor.