OKAN'DAN ÇOK BÜYÜK HATA

77'de Caner'in şutunda Okan büyük hata yaptı ve Sivas farkı 1'e indirdi: 1-2. 79'da Feghouli mutlak fırsatı harcadı. Kalan dakikalarda G.Saray skoru korudu ve üç puanı aldı: 1-2.

GALATASARAY 5 YILLIK KÖTÜ SERİYİ BİTİRDİ

Dün Sivas'ta kazanan Cimbom rakibini 5 yıl aradan sonra deplasmanda devirdi. Sarı-Kırmızılılar son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.