Aslan'dan 3'te 3.. Sarı- Kırmızılılar zorlu Sivas deplasmanında 2-1 kazanarak ligde üst üste 3. galibiyetini aldı, Alanya ve Fenerbahçe ile farkı 1'e indirdi. 19. dakikada Galatasaray golü buldu. Feghouli'nin geriye çıkardığı topa gelişine vuran Belhanda skoru 1-0 yaptı.
FAJR PENALTIYI DİREĞE VURDU
36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından etkili şutunu Samassa güçlükle kornere gönderdi. 45+1'de Sivasspor penaltı kazandı. Ama Fajr'ın penaltısı üst direkten döndü.
ARDA TURAN SİFTAH YAPTI
Cimbom ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Belhanda'nın harika asistinde Arda Turan bu sezonki ilk golünü attı: 2-0. 72'de Gradel'in sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
OKAN'DAN ÇOK BÜYÜK HATA
77'de Caner'in şutunda Okan büyük hata yaptı ve Sivas farkı 1'e indirdi: 1-2. 79'da Feghouli mutlak fırsatı harcadı. Kalan dakikalarda G.Saray skoru korudu ve üç puanı aldı: 1-2.
GALATASARAY 5 YILLIK KÖTÜ SERİYİ BİTİRDİ
Dün Sivas'ta kazanan Cimbom rakibini 5 yıl aradan sonra deplasmanda devirdi. Sarı-Kırmızılılar son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.