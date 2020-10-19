PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Marcao gibi sol ayaklı olan Abram 1.80 boyunda. 20 kez Peru formasını giyen genç yıldız 1 gol attı. Abram'ın piyasa değeri 7 milyon Euro.

ROMA'NIN İLGİSİ BÜYÜK

Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan Marcao başka Roma olmak üzere birçok takımın listesinde yer alıyor.