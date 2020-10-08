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    • Spor
    • 08.10.2020 Gazete
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    Korkutan şüphe! Perotti’nin forma giymesi ortasını bulabilir

    'nin transferi için büyük mesai harcadığı ve en sonunda kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Diego Perotti'nin sağlık kontrollerinde sorun çıktığı bildirildi. Bu yüzden de Perotti'nin imzasının 1 gün geciktiği ifade edildi. Ancak özellikle Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla Perotti ile sözleşme imzalandı. ayının ortasına kadar oynamasının zor olduğu öğrenilen Perotti'nin bu gelişme üzerinde sözleşme şartlarında da bazı değişiklikler olduğu belirtiliyor.

    Korkutan şüphe

    Fenerbahçe'nin transferi için büyük mesai harcadığı ve en sonunda kadrosuna kattığı Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin sağlık kontrollerinde sorun çıktığı bildirildi.

    Bu yüzden de Perotti'nin imzasının 1 gün geciktiği ifade edildi.

    Ancak özellikle Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla Perotti ile sözleşme imzalandı. Kasım ayının ortasına kadar oynamasının zor olduğu öğrenilen Perotti'nin bu gelişme üzerinde sözleşme şartlarında da bazı değişiklikler olduğu belirtiliyor.

    Arjantinli kanat oyuncusu maaşının bir kısmını garanti bir kısmını ise maçbaşı olarak alacak.

    Tüm maçlarda oynaması durumunda toplam ücreti yıllık 3 milyon Euro'ya gelecek. Ancak bu durumun gerçekleşmesi şimdiden imkansız.

    Perotti bir süre hem bireysel olarak çalışacak hem de tedavi olacak. Perotti için Roma'ya bonservis ödenmediği de iddia ediliyor.
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    Haberler Spor Korkutan şüphe! Perotti’nin forma giymesi Kasım ortasını bulabilir