Arjantinli kanat oyuncusu maaşının bir kısmını garanti bir kısmını ise maçbaşı olarak alacak.

Tüm maçlarda oynaması durumunda toplam ücreti yıllık 3 milyon Euro'ya gelecek. Ancak bu durumun gerçekleşmesi şimdiden imkansız.

Perotti bir süre hem bireysel olarak çalışacak hem de tedavi olacak. Perotti için Roma'ya bonservis ödenmediği de iddia ediliyor.