Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı renklerine bağladı. Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ahmet sözleşmesinin feshi için 1 milyon 100 bin TL tazminat ödedi. Yeşil-Beyazlı yönetim Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

DENİZLİ DOSSEVİ İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Yukatel Denizlispor transfer çalışmalarında son olarak Toulouse forması giyen 32 yaşındaki Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'da oynayacak olan 1,74 boyundaki sağ kanat oyuncusu Dossevi bugüne kadar 370 karşılaşmaya çıkarken 43 gol, 60 asist gerçekleştirmeyi başardı.

ALANYA, ALPAY ÇELEBİ'Yİ İKİ SENELİĞİNE KİRALADI

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi 2 sezonluğuna kiraladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Alpay'ın 2 yıl boyunca güzel işlere imza atacağına dair inancım tam" ifadesini kullandı.