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    • 12.09.2020 12:35
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    'dan için resmi açıklama | Son dakika

    'dan son dakika açıklaması... Trabzonspor Kulübü, Norveç'ten Türkiye'ye geri dönüş sağlamayan ve antrenmanlara katılmayan golcü futbolcu 'un son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavililer 'e Leipzig'ten teklif geldiğini ve yönetimin bu teklifi değerlendirdiğini duyurdu.

    Trabzonspor Kulübü, Norveç'ten dönmeyen Alexander Sörloth hakkında açıklama yayınladı.

    Yapılan açıklama şu şekilde;

    Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

    Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

    Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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