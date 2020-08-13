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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    Krize oylama çözümü

    Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısı sonrasında yeniden başkan seçildi. Limitlerle ilgili olarak konuşan Sepil, “Bu konuda 21 kulüp oylama yapacak. Kulüpler Birliği her konuyu tek tek oylayarak ’ye gönderecek. Her konuyu ayrı ayrı imzaya açıp toplanan imza sayısını bildireceğiz. Her kulüp ortak görüşte olmayabilir. Nihayi kararı TFF verecek" dedi.

    Krize oylama çözümü

    Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısı sonrasında yeniden başkan seçildi. Limitlerle ilgili olarak konuşan Sepil, "Bu konuda 21 kulüp oylama yapacak. Kulüpler Birliği her konuyu tek tek oylayarak 'ye gönderecek. Her konuyu ayrı ayrı imzaya açıp toplanan imza sayısını bildireceğiz. Her kulüp ortak görüşte olmayabilir. Nihayi kararı TFF verecek" dedi.

    Onlar da yönetim ve lisans kurulu olarak bakacaklar. Her konuya her kulüp destek verecek diye bir şey yok. Aynı zamanda 21 kulüp rekabet içerisinde" dedi.

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