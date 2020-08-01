Fatih Terim istedi Kaan Ayhan bitiyor

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Kaan Ayhan'ı bitiriyor. Yaklaşık 15 gündür gurbetçi futbolcuyla pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar son yapılan görüşmede pürüzleri büyük oranda giderdi.

1.2 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ

Başta Atalanta ve Fenerbahçe olmak üzere birçok takımdan teklif alan Kaan'ın Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği belirtiliyor. Ufak detaylarla ilgili görüşmeler sürüyor.

TERİM SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR

Fatih Terim'in de Milli Takım'dan öğrencisi olan genç yıldızla sürekli görüştüğü ve transferi için iknaya çalıştığı belirtiliyor. Kaan, Galatasaray'ı seçerse bunda en büyük faktör Terim olacak.

MAICON'UN PARASI KAAN'A

Eğer kesin olarak anlaşma sağlanırsa Maicon'dan gelecek para da kullanılarak Kaan Ayhan'ın 2.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi Düsseldorf'a ödenecek ve transfer noktalanacak.