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    • Spor
    • 01.08.2020 Gazete
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    istedi bitiyor

    Yönetim birçok takımdan teklif alan gurbetçi futbolcu ile yapılan son görüşmede pürüzleri büyük oranda giderdi. Eğer 'la kesin anlaşma sağlanırsa 2.5 milyon euro'luk çıkış parası ödenerek noktalanacak.

    Fatih Terim istedi Kaan Ayhan bitiyor

    Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Kaan Ayhan'ı bitiriyor. Yaklaşık 15 gündür gurbetçi futbolcuyla pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar son yapılan görüşmede pürüzleri büyük oranda giderdi.

    1.2 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ
    Başta Atalanta ve Fenerbahçe olmak üzere birçok takımdan teklif alan Kaan'ın Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği belirtiliyor. Ufak detaylarla ilgili görüşmeler sürüyor.

    TERİM SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR
    Fatih Terim'in de Milli Takım'dan öğrencisi olan genç yıldızla sürekli görüştüğü ve i için iknaya çalıştığı belirtiliyor. Kaan, Galatasaray'ı seçerse bunda en büyük faktör Terim olacak.

    MAICON'UN PARASI KAAN'A
    Eğer kesin olarak anlaşma sağlanırsa Maicon'dan gelecek para da kullanılarak Kaan Ayhan'ın 2.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi Düsseldorf'a ödenecek ve transfer noktalanacak.

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