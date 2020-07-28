Şampiyon Medipol Başakşehir Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyon olan Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye edildi.

Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.