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    • Spor
    • 28.07.2020 Gazete
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    Şampiyon Medipol Külliye’de

    Başkan sezonun şampiyonu ’i Külliye’de kabul etti. Kabulde Bakan Muharrem Kasapoğlu ve Başkanı de hazır bulundu.

    Şampiyon Medipol Başakşehir Külliye’de

    Başkan , 'de şampiyon olan 'in Başkanı ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye edildi.

    Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Başkanı ve İletişim Başkanı da yer aldı.

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