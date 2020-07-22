Beşiktaş'lı Burak Yılmaz'a Lille kancası

Burak Yılmaz'a talip var. Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren golcü oyuncu ile Fransız kulübü Lille'nin yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos'un İstanbul'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında.

Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti. Maddi problemler nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyebilir. Bu konuda özellikle gelecek hafta önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.