Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izleyin. TFF Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Taraftarlar, bu maçı canlı izlemek için şifresiz bedava Bein Sports 1 yayın ve maç linki arayışında. Peki Galatasaray Trabzon maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray Trabzon Bein Sports 1 canlı maç izlemek için detaylar haberimizde. Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugün İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de