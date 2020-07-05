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    • 05.07.2020 20:49
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    CANLI İZLE: maçı !

    maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu maç ile çözülebilir. Bu anlamda Süper Lig heyecanı Galatasaray Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Zirveyi önemli şekilde etkileyecek karşılaşmada Galatasaray, evinde kazanarak kötü gidişatı durdurmanın peşinde. Öte yandan Trabzonspor ise zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesabını yapıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı me linki ve sorusunun yanıtı

    Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle!

    Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izleyin. TFF Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Taraftarlar, bu maçı canlı izlemek için şifresiz bedava Bein Sports 1 yayın ve maç linki arayışında. Peki Galatasaray Trabzon maçı hangi kanalda saat kaçta? Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray Trabzon Bein Sports 1 canlı maç izlemek için detaylar haberimizde. Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugün İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK? | BEIN SPORTS 1 ŞİFRESİZ YAYIN

    TFF Süper Lig'in 30. haftasında 5 Haziran Pazar günü saat 21:00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'den canlı izlenecek. Bu maçın canlı anlatımı ve simülasyonunu ise haberimizde bulabilirsiniz.

    GALATASARAY İLE TRABZONSPOR 129. RANDEVUDA

    Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

    Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.

    LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

    Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

    Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

    Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı.

    Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.

    GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

    SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

    Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

    İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

    İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi.

    İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.

    FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

    Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

    Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

    Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


    Galatasaray'da eksik oyuncular kimler?

    Sakat: Muslera, Andone, Lemina, Falcao, Martin Linnes (Şüpheli)

    Cezalı: Adem Büyük

    Sözleşmesi sona eren: Onyekuru

    Sarı kart sınırında bulunan oyuncuları: Seri, Saracchi, Feghouli, Ömer Bayram

    Trabzonspor'da eksik oyuncular kimler?

    Cezalı: Joao Pereira, Hosseini

    Sakat: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz

    Sarı Kart sınırında yer alan oyuncular: Filip Novak, Gaston Campi, Jose Sosa, Majid Hosseini
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