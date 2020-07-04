Süper Lig'de zirve yarışında kritik maçlara çıkan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında flaş gelişme yaşanıyor. 33 yaşındaki yıldız isim Florya'ya geri dönüyor. Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz’in görüşme sonrasında nihai karara varıldı. Milli yıldız makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacak, futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak.
Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor |Video
04.07.2020 12:47
- Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor |Video
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