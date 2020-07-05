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Galatasaray o ismi gözüne kestirdi! Lemina'nın yerine...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası geride bırakılırken Galatasaray'da, orta sahanın bel kemiğini oluşturan Lemina ve Seri'nin bonservis bedellerinin yüksek olması sarı kırmızı yönetimi zor duruma soktu. Yönetim konuyla ilgili çare ararken Gabonlu yıldızın alternatifi ise belli oldu. İşte detaylar...

05.07.2020 10:08 - Son Güncelleme: 05.07.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





