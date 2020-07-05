Galatasaray o ismi gözüne kestirdi! Lemina'nın yerine...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası geride bırakılırken Galatasaray'da, orta sahanın bel kemiğini oluşturan Lemina ve Seri'nin bonservis bedellerinin yüksek olması sarı kırmızı yönetimi zor duruma soktu. Yönetim konuyla ilgili çare ararken Gabonlu yıldızın alternatifi ise belli oldu. İşte detaylar...
05.07.2020 10:08
- Son Güncelleme: 05.07.2020 10:12
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Galatasaray'daki kiralık forma giyen oyuncuların durumu da merak konusu oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerden olan Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından, orta sahada Seri ve Lemina'nın gelecek sezon takımda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Ancak son çıkan haberlere göre Galatasaray, Lemina'dan ziyade Jean Michael Seri'nin bonservisini Fulham'dan almak için çaba harcıyor.
Fransız basınında France Football ise sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızın alternatifi olarak düşündüğü ismi duyurdu...
Buna göre Galatasaray, Lemina'nın yerine Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'ı düşünüyor.