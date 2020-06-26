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    • Spor
    • 26.06.2020 Gazete
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    ’a yeni Uğurcan!

    Bordo-Mavililer, Altınordu formasını giyen ve geleceğin kalecisi olarak gösterilen Tepe’nin ini 2.3 milyona bitirdi.

    Trabzon’a yeni Uğurcan!
    Geleceğe yönelik hamlelerini sürdüren spor uzun süredir peşinde olduğu Tepe'nin inde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, geleceğin kalecisi olarak gösterilen 18 yaşındaki eldivenin bonservisi için Altınordu ile 2.3 milyon liraya el sıkıştı. Yönetim 630 bin lira olan yetiştirme bedelini de bonservise ekletti. Muhammet Taha ile 5 yıllık anlaşma sağlayan resmi imzaları kısa süre içinde atacak. Genç kaleci son olarak 2. Lig ekibi Adanolu'da kiralık olarak forma giyiyordu.

    KUPADAKİ MAÇTA DİKKATLERİ ÇEKTİ
    Muhammet Taha, Niğde'nin kupada 'u penaltılarla elediği maçta dikkatleri çekmişti.

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