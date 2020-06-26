Trabzon’a yeni Uğurcan!

Geleceğe yönelik hamlelerini sürdüren Trabzonspor uzun süredir peşinde olduğu Muhammet Taha Tepe'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, geleceğin milli takım kalecisi olarak gösterilen 18 yaşındaki eldivenin bonservisi için Altınordu ile 2.3 milyon liraya el sıkıştı. Yönetim 630 bin lira olan yetiştirme bedelini de bonservise ekletti. Muhammet Taha ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor resmi imzaları kısa süre içinde atacak. Genç kaleci son olarak 2. Lig ekibi Niğde Adanolu'da kiralık olarak forma giyiyordu.
KUPADAKİ MAÇTA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Muhammet Taha, Niğde'nin kupada Antalyaspor'u penaltılarla elediği maçta dikkatleri çekmişti.
KUPADAKİ MAÇTA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Muhammet Taha, Niğde'nin kupada Antalyaspor'u penaltılarla elediği maçta dikkatleri çekmişti.