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    • Spor
    • 18.06.2020 Gazete
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    Olumlu karar bekliyor

    1.Başkanvekili ve üyesi , için 'tan olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyleyerek, "Her türlü Trabzonspor'un yanındayız. TFF olarak bu bizim görevimiz" diye konuştu.

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