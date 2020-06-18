Olumlu karar bekliyor

TFF 1.Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Trabzonspor için CAS'tan olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyleyerek, 'Her türlü Trabzonspor'un yanındayız. TFF olarak bu bizim görevimiz' diye konuştu. TFF 1.Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Trabzonspor için CAS'tan olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyleyerek, 'Her türlü Trabzonspor'un yanındayız. TFF olarak bu bizim görevimiz' diye konuştu. TFF'den Trabzonspor'un cezası hakkında flaş açıklama! 'Kararın CAS'tan döneceğini düşünüyorum...'