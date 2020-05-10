Sanal lig heyecanı

sebebiyle futbola verilen arada Süper Lig kulüpleri kozlarını sanal alemde paylaştı. Kulüpler Birliği ve beIN Sports tarafından organize edilen E-Futbol Turnuvası'nda kulüplerin belirlediği birer futbolcu, birbirlerine rakip oldu. Dünkü maçlarda Galatasaraylı Emre Akbaba, G.Birliği futbolcusu Arda Kızıldağ'ı 4-1, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu'yu 2-1, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da Kayserisporlu Cenk Şahin'i 4-2 yenerek üst tura çıktı. Beşiktaşlı N'Koudou ise Kasımpaşalı Anıl Koç'a ön elemede 2-1 kaybetti ve turnuvadan elendi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada bugün çeyrek final maçları oynanacak.Galatasaraylı Emre ile Fenerbahçeli Ferdi çeyrek finale çıktı. İkili bugün saat 12.00'de çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.