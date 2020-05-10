Sanal lig heyecanı

Coronavirüs sebebiyle futbola verilen arada Süper Lig kulüpleri kozlarını sanal alemde paylaştı. Kulüpler Birliği ve beIN Sports tarafından organize edilen E-Futbol Turnuvası'nda kulüplerin belirlediği birer futbolcu, birbirlerine rakip oldu. Dünkü maçlarda Galatasaraylı Emre Akbaba, G.Birliği futbolcusu Arda Kızıldağ'ı 4-1, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu'yu 2-1, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da Kayserisporlu Cenk Şahin'i 4-2 yenerek üst tura çıktı. Beşiktaşlı N'Koudou ise Kasımpaşalı Anıl Koç'a ön elemede 2-1 kaybetti ve turnuvadan elendi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada bugün çeyrek final maçları oynanacak.
Galatasaraylı Emre ile Fenerbahçeli Ferdi çeyrek finale çıktı. İkili bugün saat 12.00'de çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.
Galatasaraylı Emre ile Fenerbahçeli Ferdi çeyrek finale çıktı. İkili bugün saat 12.00'de çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.