Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı tecrübeli oyuncu Badou Ndiaye menajeri aracılığıyla yönetimle görüştü. Senegalli orta saha oyuncusunun sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği iddia edildi. Ancak oyuncunun farklı bonuslarla birlikte 8 Milyon Euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu iddia edildi.
Bordo-mavili kulübün oyuncuya kulüple kendisinin bonservis pazarlığı yaparak bu rakamı aşağı seviyelere çekmesi durumunda devreye girebileceklerini ilettiği de öğrenildi. Senegalli oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı ve Stoke City kulübü ile ilk görüşmeyi kendisinin yapacağı ifade edildi. 29 yaşında ve 1.80 boyunda olan Ndiaye, bu sezon ligin 2. Yarısında dahil olduğu Trabzonspor'da 9 lig ve 4 kupa maçında forma giydi. Bu maçlarda 1 gol ile birlikte 4 asiste imza attı.
Bordo-mavili kulübün oyuncuya kulüple kendisinin bonservis pazarlığı yaparak bu rakamı aşağı seviyelere çekmesi durumunda devreye girebileceklerini ilettiği de öğrenildi. Senegalli oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı ve Stoke City kulübü ile ilk görüşmeyi kendisinin yapacağı ifade edildi. 29 yaşında ve 1.80 boyunda olan Ndiaye, bu sezon ligin 2. Yarısında dahil olduğu Trabzonspor'da 9 lig ve 4 kupa maçında forma giydi. Bu maçlarda 1 gol ile birlikte 4 asiste imza attı.