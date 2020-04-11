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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Kartal'da sürprizi! 'a gelmek istiyor

    Kartal'da sürprizi. Başakşehir’den ayrılacak olan Elia, menajerler aracılığıyla ’a teklif edildi. Yönetim ise bu transfer için süre istedi.

    Kartal'da Elia sürprizi!

    Futbolda coronavirüs salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken 'a sürpriz bir teklif geldi. Sezon sonu Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.

    KARARI VERECEK
    Beşiktaş     yönetimi, 'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.

    "DOLU STATTA OYNAMAK İSTİYORUM"
    "Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.

    AVCI DA ONU İSTEMİŞTİ
    Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.

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