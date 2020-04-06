Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Albayrak’tan anlamlı paylaşım

    Coronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan anlamlı paylaşım. Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.

    Albayrak’tan anlamlı paylaşım
    Coronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan anlamlı paylaşım. Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Albayrak’tan anlamlı paylaşım
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri