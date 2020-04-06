Coronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan anlamlı paylaşım. Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.
Coronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan anlamlı paylaşım. Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.
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