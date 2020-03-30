Fenerbahçe'de coronavirüs testi sonucu beklenen Alman yıldız Max Kruse'den mesaj var. Alman oyuncu sessizliğini, sosyal medya hesabından paylaştığı çalışma videolarıyla bozdu... Morali son derece yerinde olduğu gözlenen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, evinde bisiklete binerken, ağırlık kaldırırken ve egzersiz yaparken çektiği görüntülere yer verip ilk notuna da, 'Bahane yok' diye yazdı…
KARANTİNAYA ALINDILAR
Sarı-Lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda erkek basketbol takımındaki virüs vakalarının ardından futbol takımında da bir futbolcu ile sağlık ekibinden bir kişide coronavirüs belirtileri saptandığını ifade etmişti... Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan Alman futbolcu Max Kruse, diğer takım arkadaşları gibi kendisini karantinaya almıştı…
VEDAT MURİÇ'TEN ULUSA SESLENİŞ!
Vedat Muriç, Kosovalı hemşehrilerine seslenerek, "Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım" dedi.
ZANKA: COMOLLİ GİDİNCE BEN DE DURAMAZDIM
F.Bahçe'nin F.Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrıldım" dedi.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Sarı-Lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda erkek basketbol takımındaki virüs vakalarının ardından futbol takımında da bir futbolcu ile sağlık ekibinden bir kişide coronavirüs belirtileri saptandığını ifade etmişti... Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan Alman futbolcu Max Kruse, diğer takım arkadaşları gibi kendisini karantinaya almıştı…
VEDAT MURİÇ'TEN ULUSA SESLENİŞ!
Vedat Muriç, Kosovalı hemşehrilerine seslenerek, "Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım" dedi.
ZANKA: COMOLLİ GİDİNCE BEN DE DURAMAZDIM
F.Bahçe'nin F.Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrıldım" dedi.
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