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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Fenerbahçeli 'den Kovid-19 paylaşımı: Bahane yok

    Coronavirüs testi sonucu beklenen Fenerbahçeli dan çalışma görüntülerini paylaşarak, “Bahane yok” dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Mart 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Kruse’nin bahanesi yok
    Fenerbahçe'de coronavirüs testi sonucu beklenen Alman yıldız 'den mesaj var. Alman oyuncu sessizliğini, hesabından paylaştığı çalışma videolarıyla bozdu... Morali son derece yerinde olduğu gözlenen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, evinde bisiklete binerken, ağırlık kaldırırken ve egzersiz yaparken çektiği görüntülere yer verip ilk notuna da, 'Bahane yok' diye yazdı…

    KARANTİNAYA ALINDILAR
    Sarı-Lacivertli     kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda erkek basketbol takımındaki virüs vakalarının ardından futbol takımında da bir futbolcu ile sağlık ekibinden bir kişide coronavirüs belirtileri saptandığını ifade etmişti... Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan Alman futbolcu Max Kruse, diğer takım arkadaşları gibi kendisini karantinaya almıştı…



    VEDAT MURİÇ'TEN ULUSA SESLENİŞ!
    Vedat Muriç, Kosovalı hemşehrilerine seslenerek, "Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım" dedi.

    ZANKA: COMOLLİ GİDİNCE BEN DE DURAMAZDIM
    F.Bahçe'nin F.Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, "'de her şey iyiydi ancak yönetimde değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrıldım" dedi.

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