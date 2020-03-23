Fırtına’da yine yeniden Kanga!

Bordo-Mavililer Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız verdi… 6 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın Gabonlu orta sahası Guelor Kanga için yeniden harekete geçildi... Yıldız oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi…
24 MAÇTA 11 GOL ATTI
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada Guelor Kanga, ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı. Gabonlu orta saha için devre arasında şartlar zorlanmış ama transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli oyuncu bu sezon Sparta Prag'da forma giydiği 24 karşılaşmada 11 gol atarken 8 de asist yaptı.
Sparta Praglı Guelor Kanga, güçlü fiziğiyle oyunun iki yönünü de oynuyor...
24 MAÇTA 11 GOL ATTI
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada Guelor Kanga, ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı. Gabonlu orta saha için devre arasında şartlar zorlanmış ama transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli oyuncu bu sezon Sparta Prag'da forma giydiği 24 karşılaşmada 11 gol atarken 8 de asist yaptı.
Sparta Praglı Guelor Kanga, güçlü fiziğiyle oyunun iki yönünü de oynuyor...
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