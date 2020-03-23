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    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
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    Fırtına’da yine yeniden Kanga!

    Karadeniz Fırtınası, 30 yaşındaki Gabonlu orta saha Kanga’nın peşini bırakmıyor. ’un i sezon sonunda bedavaya bitirmesi bekleniyor.

    Fırtına’da yine yeniden Kanga!
    Bordo-Mavililer 'e verilen arada çalışmalarına hız verdi… 6 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Çekya temsilcisi 'ın Gabonlu orta sahası için yeniden harekete geçildi... Yıldız oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi…

    24 MAÇTA 11 GOL ATTI
    UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada Guelor Kanga, ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı. Gabonlu orta saha için devre arasında şartlar zorlanmış ama transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli oyuncu bu sezon Sparta Prag'da forma giydiği 24 karşılaşmada 11 gol atarken 8 de asist yaptı.

    Sparta Praglı Guelor Kanga, güçlü fiziğiyle oyunun iki yönünü de oynuyor...

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