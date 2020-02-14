Galatasaray devlerle yarışıyor!

'nın devleriyle yarışıyor. Sarı- Kırmızılılar,5 büyük liginde maç başına en az gol yiyen takımlar arasında kendisine yer bulmuş durumda...ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda... Aslan'ın ortalaması ise 0.80...listede 6. sırada... Listesinin ilk sırasında iseyer alıyor. Madrid, 23 maç sonunda kalesinde sadece 14 gol gördü. İngiltereilk sırada yer alansıralamada ise 2. sırada... 25 maçta kalesinde 15 gol gören İngilizler'in ortalaması ise 0,60.G.Saray Süper Lig'de oynadığı son 4 lig maçında kalesinde sadece 4 gol gördü.