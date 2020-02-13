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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    : 1 yıl daha oynayacağım

    'nde Yılın Erkek Sporcusu seçilen 'ın başarılı oyuncusu , "Futbolda 1 yılımın daha olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    1 yıl daha oynayacağım
    Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'nde Yılın Erkek Sporcusu seçilen , "Futbolda 1 yılımın daha olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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