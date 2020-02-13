Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'nde Yılın Erkek Sporcusu seçilen Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Atiba Hutchinson, 'Futbolda 1 yılımın daha olduğunu düşünüyorum' diye konuştu. Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'nde Yılın Erkek Sporcusu seçilen Atiba Hutchinson, 'Futbolda 1 yılımın daha olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.
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