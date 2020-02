Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 3-0 yenip tur biletini cebine koydu.



DENİZ TÜRÜÇ PENALTI KAÇIRDI

Çok zor hava ve saha şartlarında oynanan maçın 32. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Deniz Türüç'ün penaltısı üstten auta gitti. Kanarya 43. dakikada aradığı golü buldu.







RODRIGUES "AL DA AT" DEDİ

Zajc'ın vuruşu kaleci İbrahim'den döndü. Dönen topu alan Rodrigues, Mevlüt Erdinç'e 'al da at' dedi ve Fener 1-0 öne geçti. 52. dakikada Mevlüt çok şık bir plase ile skoru 2-0'a getirdi.



İBRAHİM'İN ŞANSSIZLIĞI

57. dakikada Isla'nın yerden ortasında Rodrigues'in vuruşu kaleci İbrahim'den döndü. Ardından top İbrahim Sürgülü'ye çarparak ağlara gitti: 0-3. Rövanş 11 Şubat'ta Kadıköy'de olacak.







FALETTE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kırklareli maçına 11'de başlaması beklenen Falette, 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna girdi ve çubuklu formayla siftah yaptı! Rahat bir oyun sergileyen Falette maçı hatasız tamamladı. Ancak fizik olarak biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu hissetirdi.



ZAJC'TAN YANAL'A MESAJ!

Kırklareli maçının en etkili isimlerinden birisi Miha Zajc oldu. Kulüp bulamadığı için mecburen takımda kalan Sloven yıldız gösterdiği performansla Ersun Yanal'a 'buradayım' mesajı verdi.







DENİZ'İN 'PANENKA' HÜSRANI!

Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı penaltıyı kullanan Deniz Türüç büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Milli futbolcunun 'panenka' penaltısı rüzgarın da etkisiyle çok farklı bir şekilde üstten auta gitti.







KIRKLARELİ'DE BALKONLAR BİLE DOLDU!

Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor-Fenerbahçe maçına ilgi çok büyük oldu. Kırklareli halkı, Atatürk Stadı'nın kapasitesi yeterli olmayınca alternatif yollara başvurdu. Stadı gören evlerin balkonları ve hatta çatıların bile dolup taşması dikkatleri çekti.





FUTBOL KONUŞULACAK BİR GÜN DEĞİL!

Ersun Yanal, "Maalesef Van'da yaşanan olay hepimizi çok üzdü" diye konuştu...

Teknik direktör Ersun Yanal maç sonrası Van'da yaşanan çığ felaketi ile ilgili konuştu. Tecrübeli hoca, "Bugün futbol konuşulacak bir gün değil. Yaşanan olay ülkemizi çok üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.