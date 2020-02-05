En son 1984 yılında yine Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşan iki ekip, bol gollü mücadelelere tanık etti. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, Süper Lig ekibi Fenerbahçe karşısında kendi evinde galibiyet elde etmeyi amaçlayacak. Peki, Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, A Spor kanalından canlı izlenebilecek ve Takvim.com.tr canlı anlatım sayfamızdan takip edilebilecek.

İŞTE İLK 11'LER

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Adil Rami, Jailson, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Rodrigues, Mevlüt Erdinç

KIRKLARELİSPOR TARİH YAZIYOR

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın flaş takımı olmayı başaran TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, çeyrek finale gelene kadar Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi güçlü takımları elemişti. Trakya temsilcisinin ayrıca sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyeti bulunmuyor.