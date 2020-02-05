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  • 05.02.2020 13:30
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:43

Kırklareli - maçı 11'leri belli oldu

çeyrek finalinde Kırklareli, 'yi ağırlıyor. Saat 14.30'da başlayacak maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik mücadele öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu.

Kırklarelispor - F.Bahçe maçı 11'leri belli oldu

En son 1984 yılında yine Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşan iki ekip, bol gollü mücadelelere tanık etti. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklareli, Süper Lig ekibi karşısında kendi evinde galibiyet elde etmeyi amaçlayacak. Peki, Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, A Spor kanalından canlı izlenebilecek ve Takvim.com.tr canlı anlatım sayfamızdan takip edilebilecek.

İŞTE İLK 11'LER
Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer
Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Adil Rami, Jailson, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Rodrigues, Mevlüt Erdinç

KIRKLARELİSPOR TARİH YAZIYOR
Bu sezon 'nın flaş takımı olmayı başaran TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, çeyrek finale gelene kadar Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi güçlü takımları elemişti. Trakya temsilcisinin ayrıca sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyeti bulunmuyor.

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