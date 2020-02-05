8 Şubat tarihinde 37 yaşını dolduracak olan Atiba, performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Kanadalı oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Maçı tamamlamak gibi bir derdim yok. Forma savaşı içinde rahatlıkla olabilirim" dedi.
8 Şubat tarihinde 37 yaşını dolduracak olan Atiba, performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Kanadalı oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Maçı tamamlamak gibi bir derdim yok. Forma savaşı içinde rahatlıkla olabilirim" dedi.
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