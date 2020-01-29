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Kayseri hazırlıkları bugün başlıyor

Konyaspor maçı sonrası iki gün izin yapan Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de başlıyor. Sarı-Kırmızılılar Kayseri maçının ardından Alanya ile kupa maçına çıkacak.

Kayseri hazırlıkları bugün başlıyor
Konyaspor maçı sonrası iki gün izin yapan Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de başlıyor. Sarı-Kırmızılılar Kayseri maçının ardından Alanya ile kupa maçına çıkacak.

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