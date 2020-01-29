Deprem için tek yumruk Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Umut Nayir, Uğurcan, Selçuke v Hasan Ali ile birlikte depremzedelere destek için Elazığ’a gitti. Bakan, “Üzerimiz edüşeni yapacağız” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli futbolcular Umut Nayir, Uğurcan Çakır, Selçuk İnan ve Hasan Ali Kaldırım ile birlikte depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gitti. Kasapoğlu, "Millet olarak inşallah birlik ve beraberliğinin her alanda olduğu gibi armaları, renkleri farklı olsa da spor camiasının temsilcilerinin burada olması çok önemli" dedi. 4 futbolcu ise, "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.



İLKAY'DAN ELAZIĞ İÇİN 100 BİN TL BAĞIŞ

Milli oyuncu İlkay Gündoğan, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören insanlara yardım amacıyla 100 bin TL'lik bağışta bulundu.

