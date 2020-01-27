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: Her farkı kapatırız

, spor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, “Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her fark kapanır. Her hafta bir rakibimize yaklaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Her farkı kapatırız

G.Saray , spor galibiyeti sonrası gelecek için umut saçtı. Zirveden kopmadıklarını söyleyen Terim, " böyle oynamaya devam ettiği sürece her fark kapanır. Her hafta bir rakibimize yaklaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Terim, 'le arasındaki gerilim için ise "Cuma günü 19:05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır"yanıtını verdi. Deneyimli hoca için ise "Hiç transfer yapamama durumumuz var. Bu dünyanın sonu değil" diye konuştu.



Fatih Terim, dünkü maç öncesi lu çocuklarla fotoğraf çektirdi.



LEMİNA KAYSERİ'YE KARŞI YOK
Cimbom'un yıldız oyuncusu gördüğü cezalı duruma düştü
Gösterdiği performansla G.Saray taraftarının sevgilisi olan Lemina, Konya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu haftaya maçında oynayamayacak.



ADEM: ERKEN GOL RAHATLATTI
Cimbom'un dün 3. golünü atan , "Erken gol bularak rakibin direncini kırdık ve rahat bir galibiyet aldık. Zor bir deplasmanı kayıpsız geçtik" dedi.

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