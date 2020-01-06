Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı özel görüşmeyi sert sözlerle eleştirdi. Görüşmenin gizli yapılmasının kabul edilemez olduğunu aktaran Cengiz, "Yanlışa karşı direnmek gerekir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Zorlu buluşmasını unutturmak ihanettir' dedi. Cengiz ayrıca Zekeriya Alp ve Ali Koç'un ticari ilişkisi için, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilişki sonrasında o görev sürdürülmez" açıklamasını yaptı.
- Spor
- 06.01.2020
- Gazete
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