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Başkanı : Zorlu’yu unutmak ihanettir

Başkanı , Başkanı ve Başkanı 'in 'de Başkanı 'la buluşması’ için “Yanlışa direnmek gerekir. Bunu unutturmaya çalışmak ihanettir” dedi.

Zorlu’yu unutmak ihanettir
Başkanı , Başkanı ve Başkanı 'in 'de Başkanı 'la yaptığı özel görüşmeyi sert sözlerle eleştirdi. Görüşmenin gizli yapılmasının kabul edilemez olduğunu aktaran Cengiz, "Yanlışa karşı direnmek gerekir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Zorlu buluşmasını unutturmak ihanettir' dedi. Cengiz ayrıca Zekeriya Alp ve Ali Koç'un ticari ilişkisi için, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilişki sonrasında o görev sürdürülmez" açıklamasını yaptı.

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