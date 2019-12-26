Falcao ve Muslera’dan Noel pozu Radamel Falcao takımdaki en yakın arkadaşı olan kaptan Muslera ile birlikte Noel'i kutladı. İki futbolcu, aileleriyle birlikte katıldıkları organizasyon sonrası sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

R adamel Falcao takımdaki en yakın arkadaşı olan kaptan Muslera ile birlikte Noel'i kutladı. İki futbolcu, aileleriyle birlikte katıldıkları organizasyon sonrası sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı. TÜM MANŞETLER