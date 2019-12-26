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Falcao ve Muslera’dan Noel pozu

Radamel Falcao takımdaki en yakın arkadaşı olan kaptan Muslera ile birlikte Noel'i kutladı. İki futbolcu, aileleriyle birlikte katıldıkları organizasyon sonrası sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

Falcao ve Muslera’dan Noel pozu
Radamel Falcao takımdaki en yakın arkadaşı olan kaptan Muslera ile birlikte Noel'i kutladı. İki futbolcu, aileleriyle birlikte katıldıkları organizasyon sonrası sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

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