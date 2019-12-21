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: Derbiyi ben kazandıracağım

Teknik direktör ile görüşen , “’a karşı sahada olmak istiyorum. Derbi maçı ben kazandıracağım” dedi.

Derbiyi ben kazandıracağım
Fenerbahçe'nin son haftalardaki formsuz oyuncularından birisi olan Max Kruse, derbi maçta hocasından forma istedi.

BANA GÜVEN HOCAM...
Derbide 11'de yer almayacağı iddialarından huzursuz olan Alman futbolcu Yanal ile bir görüşme yaptı. Kruse, "Sizden bana güvenmenizi istiyorum. Kendime inanıyorum. Derbi zaferini takıma ben kazandıracağım. Bu derbide oynamalıyım" dedi.

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