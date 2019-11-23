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Samandıra’da 1.5 saat mesai

Fenerbahçe yarın deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Yanal yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik idman taktik ağırlıklı geçti. Bugün son çalışma yapılacak. maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti...

Samandıra’da 1.5 saat mesai
Fenerbahçe yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Yanal yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik idman taktik ağırlıklı geçti. Bugün son çalışma yapılacak.

MALATYA YOLCUSU KALMASIN
Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde maçının son antrenmanını yapacak. Ardından özel uçakla Malatya'ya gidilecek.

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