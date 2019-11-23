Samandıra’da 1.5 saat mesai

Fenerbahçe yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Yanal yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik idman taktik ağırlıklı geçti. Bugün son çalışma yapılacak.



MALATYA YOLCUSU KALMASIN

F enerbahçe , bugün sabah saatlerinde maçının son antrenmanını yapacak. Ardından özel uçakla Malatya'ya gidilecek.



