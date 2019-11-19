Bugünkü
Takvim

Muriç izin yapmıyor

bağlarında 2. derece zedelenme nedeniyle tedavisi devam eden takım izinliyken tesislerde özel olarak çalışıyor. Ayrıca burada kendisine tedavi uygulattırıyor.

Muriç izin yapmıyor
Ayak bileği bağlarında 2. derece zedelenme nedeniyle tedavisi devam eden takım izinliyken tesislerde özel olarak çalışıyor. Ayrıca burada kendisine tedavi uygulattırıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMuriç izin yapmıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri