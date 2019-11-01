Anadolu Efes’in nefesi yetmedi

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 6. hafta maçında deplasnanda Yunanistan'ın Panathianikos takımına 86-70 yenildi. Lacivert- Beyazlılar bu sonuçla bu sezon Euroleague'de 2. yenilgisini aldı. Maçta ilk devreyi 42-38 geride kapatan temsilcimiz son çeyrekte maçı çevirmek için tüm kozlarını oynasa da sonuca ulaşamadı ve rakibine 16 sayı farkla kaybetti.
LARKİN YETMEDİ
Efes'te Larkin 28 sayı ile mücadele etse de takımının yenilmesini önleyemedi.
LARKİN YETMEDİ
Efes'te Larkin 28 sayı ile mücadele etse de takımının yenilmesini önleyemedi.
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