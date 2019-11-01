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’in nefesi yetmedi

Lacivert-Beyazlılar, Panathinaikos’a deplasmanda 16 sayı farkla yenildi. Euroleague’de bu sezon parkeyi 2. kez mağlup terk etti. Larkin 28 sayı ile mücadele etse de takımının yenilmesini önleyemedi.

Anadolu Efes’in nefesi yetmedi
Anadolu Efes, Euroleague'in 6. hafta maçında deplasnanda 'ın Panathianikos takımına 86-70 yenildi. Lacivert- Beyazlılar bu sonuçla bu sezon Euroleague'de 2. yenilgisini aldı. Maçta ilk devreyi 42-38 geride kapatan temsilcimiz son çeyrekte maçı çevirmek için tüm kozlarını oynasa da sonuca ulaşamadı ve rakibine 16 sayı farkla kaybetti.

LARKİN YETMEDİ
Efes'te Larkin 28 sayı ile mücadele etse de takımının yenilmesini önleyemedi.

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