Beşiktaş'ta kongre kararı çıktı... Başkan Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından dün Vodafone Park'ta toplanan yönetim kurulu olağanüstü seçimli genel kurur kararı aldı. Genel Kurul'un 13 Ekim'de yapılacağı çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de olacağı açıklandı.
YÖNETİM GÖREVE DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı yöneticilerden Deniz Atalay, Fikret Orman'ın başkanlıktan istifa etmediğini söyleyerek, "Gerek başkan gerekse yönetim kurulumuz görevine devam ediyor. İstifa eden yok" dedi.
ORMAN BİR AÇIKLAMA YAPMADI
Yönetim toplantısından sonra Başkan Fikret Orman her hangi bir açıklama yapmadı. Ancak Orman'ın yönetimde değişiklik yaparak yeniden aday olacağı iddiaları giderek artıyor.
ADAYLAR GELİŞMELERİ İZLİYOR
Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı gibi isimler beklemeye geçti. Çebi'nin Orman'ın aday olması durumunda adaylığını koymayacağı öne sürüldü.
YÖNETİM GÖREVE DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı yöneticilerden Deniz Atalay, Fikret Orman'ın başkanlıktan istifa etmediğini söyleyerek, "Gerek başkan gerekse yönetim kurulumuz görevine devam ediyor. İstifa eden yok" dedi.
ORMAN BİR AÇIKLAMA YAPMADI
Yönetim toplantısından sonra Başkan Fikret Orman her hangi bir açıklama yapmadı. Ancak Orman'ın yönetimde değişiklik yaparak yeniden aday olacağı iddiaları giderek artıyor.
ADAYLAR GELİŞMELERİ İZLİYOR
Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı gibi isimler beklemeye geçti. Çebi'nin Orman'ın aday olması durumunda adaylığını koymayacağı öne sürüldü.
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