kongre kararıçıktı... Başkan'ınistifa edeceğiniaçıklamasınınardından dün'ta toplananyönetim kuruluolağanüstü seçimligenel kurur kararıaldı.'un'de yapılacağıçoğunluk sağlanamazsa'deolacağı açıklandı.yöneticilerden'ın başkanlıktan istifa etmediğini söyleyerek, "Gerek başkan gerekse yönetim kurulumuz görevine devam ediyor. İstifa eden yok" dedi.toplantısından sonraher hangi bir açıklama yapmadı. Ancak'ın yönetimde değişiklik yaparak yeniden aday olacağı iddiaları giderek artıyor.bu gelişmeler yaşanırkenvegibi isimlerbeklemeye geçti. Çebi'ninOrman'ın adayolması durumundaadaylığını koymayacağıöne sürüldü.