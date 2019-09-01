Beşiktaş'ta Rizespor maçına 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli oyuncu adalesinde ağrı hissettiği için değişiklik istedi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı onu oyundan çıkardı. Beşiktaş'ta Rizespor maçına 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli oyuncu adalesinde ağrı hissettiği için değişiklik istedi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı onu oyundan çıkardı.
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