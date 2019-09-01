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Elneny formayı giydi

, Mısırlı ön libero ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. ’e kiralama ücreti ödenmeyecek. Elneny 2.5 milyon Euro alacak...

Elneny formayı giydi
Beşiktaş'ın Medel'in yerine önceki gün İstanbul'a getirdiği Mısırlı ön libero Mohammed Elneny ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Son 3.5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giymişti. Mohammed Elneny için Arsenal'e kiralama ücreti ödemeyecek. Oyuncuya ise 1 yıl için 2.5 milyon Euro ödenecek. Mısırlı ön liberonun satın alma opsiyonunun ise 18 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.



27 yaşındaki Mısırlı ön libero tam 75 kez Mısır forması giydi. Elneny bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

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