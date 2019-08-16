Sturridge’de karar anı

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace ve aynı zamanda oyuncunun menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge dün Trabzon'a gelip kenti gezdi. Bordo-Mavili kulübün Başkan Yardımcısı Sertaç Güven tarafından karşılanan ikili ardından kenti gezdi. Trabzonspor ile Sparta Prag arasındaki maçı da izleyen anne ve amca yapılacakları değerlendirmede olumlu görüş bildirirse Sturridge imza için Trabzon'a çağrılacak.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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