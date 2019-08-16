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Sturridge’de karar anı

Fırtına’nın istediği İngiliz golcünün annesi ve amcası ’a geldi. Kenti gezip maçı da izleyen ikili olumlu görüş bildirirse Sturridge imza için çağrılacak.

Sturridge’de karar anı
spor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü 'in annesi Grace ve aynı zamanda oyuncunun menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge dün Trabzon'a gelip kenti gezdi. Bordo-Mavili kulübün Başkan Yardımcısı Sertaç Güven tarafından karşılanan ikili ardından kenti gezdi. ile arasındaki maçı da izleyen anne ve amca yapılacakları değerlendirmede olumlu görüş bildirirse Sturridge imza için Trabzon'a çağrılacak.

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