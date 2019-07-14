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Eljif gidiyor

Eljif gidiyor
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi büyük oranda tamamlandı ve iş imzaya kaldı. sağladı. Fenerbahçe ile Napoli uzun pazarlıklar sonucunda 16 milyon Euro +4 milyon Euro bonusa el sıkıştı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Eljif Elmas 1-2 gün içinde İtalya'ya gelecek ve 5 yıllık imzayı atacak.

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