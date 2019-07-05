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, 'yu etmek için harekete geçti

yönetimi, Inter’de forma şansı bulamayan ve planlarında yer almayan ’yu gözüne kestirdi. Comolli çok kısa süre içinde İtalyanlar’la görüşecek.

Fener'e 'Süper Mario'
Geçen sezon çok büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı Emre Belözoğlu ile takviye eden Fenerbahçe'den bir flaş hamle daha geliyor. Sarı-Lacivertliler'ın Inter formasını giyen Joao Mario'nun i için harekete geçtiği belirtiliyor. İddialar dün İtalyan basınında da yer buldu.



8 VE 10 NUMARA OYNUYOR
Inter'in planlarında yer almayan Portekizli yıldız iki sezon önce West Ham'a kiralanmıştı. Joao Mario 8 numara ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra, sağ kanatta da oynuyor.



HEDEF 1 YILLIĞINA KİRALAMAK
Sportif direktör Comolli'nin kısa süre içinde İtalyan yetkililerle temasa geçeceği belirtiliyor. Fenerbahçe 2 yıl daha sözleşmesi olan Joao Mario'yu 1 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor.



PORTEKİZ'İN VAZGEÇİLMEZİ
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Inter formasıyla Serie A'da 20 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mario tam 43 kez de Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı.

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