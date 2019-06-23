Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada finale yükseldi. Turnuvada Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek yarı finale çıkan milli tenisçi, bu turda karşılaştığı Norveçli Ulrikke Eikeri'yi 2-0 yendi. Soylu finalde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaşacak.
- Spor
- 23.06.2019
- Gazete
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