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Portekiz'de Final'e yükseldi

Milli çi , Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada finale yükseldi. Turnuvada Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek yarı finale çıkan milli tenisçi, bu turda karşılaştığı Norveçli Ulrikke Eikeri'yi 2-0 yendi.

İpek Soylu teklerde final maçı yapacak
Milli çi , Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada finale yükseldi. Turnuvada Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek yarı finale çıkan milli tenisçi, bu turda karşılaştığı Norveçli Ulrikke Eikeri'yi 2-0 yendi. Soylu finalde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaşacak.

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