Kartal taca çıktı

TT Stadı'ndaki gerilimli derbiye hakem Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu. Yıldırım'ın 44. dakikada Galatasaray lehine verdiği taç kararının ardından Onyekuru golü attı. Beşiktaşlılar taç kararına büyük tepki gösterdi.



KARTLARA İTİRAZ VAR

Beşiktaş'ın 54'te yaptığı oyuncu değişikliği sonrası G.Saray tacı yine hızlı kullandı ve skor 2-0 oldu. Kartal taçtan gelen iki golle maçı kaybetti. Yıldırım'ın ilk yarıda Lens, Caner Erkin ve Vida'ya gösterdiği sarı kartlar da tartışma yarattı.







Bu pozisyonda Beşiktaşlılar, lehlerine taç atışı bekledi. Hakem tacı G.Saray'a verdi ve Cimbom'un golü geldi.







G.Saray'ın kazandığı penaltı, ofsayt gerekçesiyle VAR'la geçersiz sayıldı.







Belhanda'nın ağlara giden şutu Diagne'nin ofsaytta olması sebebiyle iptal oldu.