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taca çıktı

, taçtan gelen iki top sonrası Aslan’a boyun eğd i. Maça ise hakem Yıldırım’ın tartışmalı kararlarları damga vurdu

Kartal taca çıktı

TT Stadı'ndaki gerilimli derbiye hakem 'ın kararları damga vurdu. Yıldırım'ın 44. dakikada lehine verdiği taç kararının ardından Onyekuru golü attı. lılar taç kararına büyük tepki gösterdi.

KARTLARA İTİRAZ VAR
Beşiktaş'ın 54'te yaptığı oyuncu değişikliği sonrası G.Saray tacı yine hızlı kullandı ve skor oldu. taçtan gelen iki golle maçı kaybetti. Yıldırım'ın ilk yarıda Lens, ve Vida'ya gösterdiği sarı kartlar da tartışma yarattı.



Bu pozisyonda Beşiktaşlılar, lehlerine taç atışı bekledi. Hakem tacı G.Saray'a verdi ve Cimbom'un golü geldi.



G.Saray'ın kazandığı penaltı, ofsayt gerekçesiyle VAR'la geçersiz sayıldı.



'nın ağlara giden şutu Diagne'nin ofsaytta olması sebebiyle iptal oldu.

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