Beşiktaş Başakşehir'e odaklandı... Teknik Direktör Şenol Güneş hafta başından itibaren yarın karşılaşacakları rakiplerinin maçlarını tek tek izleyip Başakşehir'in zayıf yönlerini tespit etti. Başakşehir'in bu sezon geriye düştüğü 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alıp hiç galip gelememesi Güneş'in taktiğini oluşturacak.
- Spor
- 12.04.2019
- Gazete
Şenol Güneş Başakşehir'i devirmek için planını belirledi
Başakşehir’in geriye düştüğü 4 maçı çevirmesi Güneş’i harekete geçirdi. Beşiktaş’ın maça hızlı başlayıp öne geçmesini planlayan tecrübeli hoca, Visca ve Robinho’ya da önlem alacak.
Beşiktaş Başakşehir'e odaklandı... Teknik Direktör Şenol Güneş hafta başından itibaren yarın karşılaşacakları rakiplerinin maçlarını tek tek izleyip Başakşehir'in zayıf yönlerini tespit etti. Başakşehir'in bu sezon geriye düştüğü 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alıp hiç galip gelememesi Güneş'in taktiğini oluşturacak.
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