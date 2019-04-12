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Şenol Güneş 'i devirmek için planını belirledi

’in geriye düştüğü 4 maçı çevirmesi Güneş’i harekete geçirdi. ’ın maça hızlı başlayıp öne geçmesini planlayan tecrübeli hoca, Visca ve ’ya da önlem alacak.




Beşiktaş Başakşehir'e odaklandı... Teknik Direktör Şenol Güneş hafta başından itibaren yarın karşılaşacakları rakiplerinin maçlarını tek tek izleyip Başakşehir'in zayıf yönlerini tespit etti. Başakşehir'in bu sezon geriye düştüğü 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alıp hiç galip gelememesi Güneş'in taktiğini oluşturacak.

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