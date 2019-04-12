'e odaklandı... Teknik Direktörhafta başından itibaren yarın karşılaşacakları rakiplerinin maçlarını tek tek izleyip'in zayıf yönlerini tespit etti.'in bu sezon geriye düştüğü 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alıp hiç galip gelememesi'in taktiğini oluşturacak.